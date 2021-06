Lerici bike ai pedalatori: "Importante rispettare tutti gli altri fruitori dei sentieri"

Golfo dei Poeti - Vivere lo sport nella natura è bello e lo si può fare in tanti modi. Fondamentale è comportarsi in modo rispettoso del prossimo. Lo sanno bene in casa Lerici Bike/Asd Caprione Outdoor, sodalizio dal quale, in questi giorni, è arrivato un ragionevole monito agli amenti delle pedalate. "Ricordiamo a tutti i biker - si legge sulla pagina Facebook del sodalizio - di moderare la velocità in discesa sui Trail in entrata nei borghi come a La Serra, Pugliola e Tellaro. Mi raccomando ragazzi! In questo periodo, soprattutto nei week end, siamo tanti alla Rocca, cerchiamo di comportarci bene e rispettare tutti gli altri fruitori dei nostri sentieri".



"Presumete sempre - si legge ancora - che possa esserci qualcuno dietro ad una curva. I ciclisti devono dare la precedenza a tutti gli utenti non motorizzati dei sentieri, a meno che quest’ultimo non sia chiaramente riservato alle bici. I ciclisti che procedono in discesa devono dare precedenza a quelli che stanno salendo, a meno che il sentiero non sia chiaramente segnalato come senso unico e riservato alla discesa. Sforzatevi in modo che ogni sorpasso avvenga nella maniera più sicura e gentile possibile".



Non manca un monito sulla pulizia degli itinerari: "Ricordiamo anche a tutti i fruitori dei sentieri, escursionisti a piedi compresi, che i sentieri non si manutengono o si puliscono da soli, non li pulisce Strina, il Cai o qualsiasi altra entità terrena ed extraterrena ma l'Asd Caprione Outdoor, i suoi volontari, con la passione e l'amore per il territorio".