Lerici Sport, rimpatriata tra le stelle della A1

Golfo dei Poeti - Si sono ritrovate giovedì 12 agosto 2021 presso la piscina Cicci Rolla di Lerici alcune giocatrici della pallanuoto femminile del Lerici Sport che militava nella massima serie A1 nel 2001: la ex nazionale Elisa Casanova, l’ex nazionale spagnola Cristina Ungo de Velasco, e alcune giocatrici locali Micaela Molinari, Angela Giuliani, Sabrina Sassarini ed Enrica De Simone. La squadra ha vantato la presenza di giocatrici del calibro dell’ australiana Elizabeth Weekes (oro alle olimpiadi di Sydney 2000), di Stefania Lariucci ex nazionale, Carla Ogliastro ex nazionale, Francesca Biancardi ex nazionale, Laura Pieretti, Rita Dravucz (ex nazionale ungherese) Manuela Zanchi (ex nazionale oro olimpiadi ad Atene 2004), Monica Vaillant (ex nazionale) Antonella Di Giacinto (ex nazionale) Daniela Lavorini (ex nazionale) Denise Balzano, Mariangela Bertonasco, Susanna Drei, Lorella De Pietri, Arianna Molinari, Ilenia Bertonati . Con loro presente anche l’allenatore Andrea Sellaroli che ha portato la squadra dalla serie B alla serie A1 permanendovi per qualche anno. Un momento di forte emozione che ha permesso dopo anni di riabbracciarsi e rammentare tanti momenti vissuti insieme che solo lo sport sa regalare.