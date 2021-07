Golfo dei Poeti - Grande risultato per la lericina Caterina Colombini, prima classificata ai Campionati Italiani FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) nella categoria Modern Jazz 13/16 anni - solista.

"Complimenti a Caterina e alla scuola ProDanza S.S.D per la vittoria - ha affermato il sindaco Paoletti - l’impegno e la passione per ciò che si fa premiano sempre".