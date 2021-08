La bandiera Lazzoni e i talenti della Pro Danza, Lerici premia lo sport

Golfo dei Poeti - Sport protagonista stamani a Lerici in sala consiliare, dove l'amministrazione comunale ha premiato Chiara Lazzoni, bandiera dell'armo femminile della Borgata, e le giovanissime atlete della scuola Pro Danza, reduci da ottimi risultati ai Campionati italiani Fids (Federazione italiana danza sportiva) di Rimini e accompagnate dalle insegnanti Valeria Antonini e Michela Godani. Il sindaco Leonardo Paoletti e il consigliere delegato allo Sport Massimo Carnasciali si sono vivamente complimentati con le sportive. “A Chiara, il capitano che ha saputo vincere, battere record e che non ha mai cambiato fede. Per sempre rossoverde”, recita la targa consegnata alla Lazzoni, che con il Palio 2021 ha concluso un quindicennio da vogatrice della borgata del capoluogo, presieduta da Marco Greco, presente stamani in sala del consiglio. “A Caterina Colombini per l'entusiasmo e il talento e il brillante risultato raggiunto quale prima classificata ai Campionati italiani Fids 2021 categoria danza moderna jazz 13-16 anni solista”, il testo della targa dell'atleta che ha portato in casa Pro Danza la grande soddisfazione del gradino più alto del podio. E poi medaglia al collo anche per Greta Dal Cielo e Alessia Tamburrano (terze classificate, coppia hip hop 8-12 anni), Michela Adamo, Chiara Colombini, Siria Filippone, Elettra Menta, Ginevra Vega (quarte classificate gruppo modern 13-16 anni), Matilde Marcelli e Doris Deliallisi (quinte classificate coppia hip hop 13-16 anni).



“Quello che fate, a tante ragazze della vostra età in altre parti del mondo non è permesso. Per le donne questo non è un momento facile, sappiamo tutti quanto sta accadendo in Afghanistan. In tante realtà per le donne la vita è difficile e all'ombra degli uomini”, ha sottolineato il sindaco Paoletti. “Il nostro comune – ha aggiunto – ha una nervatura di associazioni sportive, è ricco di realtà importanti, con tanta gente che fa volontariato, che ogni giorno si fa carico di problemi economici e gestionali, della custodia dei ragazzi, di creare occasioni per vivere lo sport. Tutto questo è bellissimo”. “E' importante la ripartenza delle attività e degli eventi sportivi, come accaduto col Palio – ha dichiarato il consigliere Carnasciali -. Quando abbiamo dovuto restare chiusi in casa, voi vi siete comunque allenate, in sala, in cantina... un segnale importante arrivato dai più giovani. E ora ricominciare a far girare lo sport è fondamentale”.