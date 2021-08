La Borgata Venere Azzurra premia i suoi vogatori

"due anni non facili"

"due anni non facili"

Golfo dei Poeti - Martedì 24 agosto, alla presenza del vicesindaco di Lerici, Marco Russo e dell’Assessore allo sport Massimo Carnasciali, la dirigenza della Borgata Venere Azzurra, ha voluto festeggiare la conclusione della stagione remiera 2021, premiando il coraggio, la passione e l’impegno dei vogatori che hanno dato il massimo durante questo palio del golfo.



“Sono stati due anni non facili – ha sottolineato il presidente della Borgata Venere Azzurra, Maurizio Moglia- voglio ringraziare i nostri “senior” che pur dopo l’infortunio di Roberto Barbieri, sostituto da Simone Cuffini, hanno combattuto fino all’ultimo portando a casa, nonostante tutto, il derby con il S.Terenzo. Un grazie particolare va a Riccardo Bruni, capo borgata per l’impegno e la grande passione. Ci aspetta un anno di lavoro e di belle novità!”



“Sono stati tutti dei vogatori eccezionali – ha commentato Riccardo Bruni, capo borgata Venere Azzurra- ci hanno messo l’anima. Sono ragazzi splendidi che si sono contraddistinti anche per la serietà”.