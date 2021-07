L'Erix ospita il Match Race Assometeor, occhio alla sfida padre-figlio

Otto squadre da tutta Italia in gara in acque lericine.

Golfo dei Poeti - Questo fine settimana il Circolo Erix di Lerici ospiterà il Match Race Assometeor, affascinante competizione che ricalca in piccolo le spettacolari regate di Coppa America. Saranno otto le flotte Meteor provenienti da tutta Italia che si sfideranno, a turno una contro l'altra, in una sequela di challenge a due che potrebbero superare le cinquanta partenze.

Ancora una volta una regata Meteor vedrà sfidarsi padre e figlio: da un lato Davide Sampiero, direttore sportivo del Circolo Erix e vincitore della passata edizione, quando Pekoranera s'impose sul Lago Trasimeno, dall'altro il figlio Matteo, a bordo di Basilico - team che unisce la passione sportiva all'impegno sociale -, che ha superato le selezioni entrando nell'ottetto finale. E chissà se il talento di padre e figlio dovranno fronteggiarsi anche in finale.

Le barche arriveranno a Lerici stasera, come anche gli otto giudici di gara. Sabato mattina ci sarà un briefing sulla terrazza dell'Erix e poi via con le regate a oltranza fino a domenica pomeriggio. Sabato sera apericena con regatanti e giudici.