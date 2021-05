Il trofeo Mariperman dice... trentatré

Golfo dei Poeti - Giovedì 27 e venerdì 28 maggio avranno ufficialmente inizio gli eventi inseriti nel 33° Trofeo Mariperman, che a seguito dell’emergenza Covid-19, il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare (Cssn), non ha potuto realizzare nel 2020.

Il Trofeo è organizzato dal Cssn in collaborazione col Comitato dei circoli velici del Golfo della Spezia e con il sostegno delle istituzioni territoriali: Regione Liguria, comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere, l’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, oltre che il Comando Marittimo Nord, i centri di ricerca e le realtà industriali.

La trentatreesima edizione del Trofeo velico abbraccerà, con gli eventi velici, il Golfo della Spezia, più noto come “Golfo dei Poeti”, il quale esprime attraverso le sedi di Cssn della Marina Militare, Enea, Cnr, Ingv, Centre for Marine Research and Experimentation (Cmre), Polo Universitario Marconi e Distretto Ligure Tecnologie Marine (Dltm), eccellenze di livello internazionale nell’ambito del know-how tecnico-scientifico legato all’ambiente marino. In particolare la seconda parte del trofeo vedrà enfatizzata la cultura marinaresca grazie alla prestigiosa presenza delle Vele d’Epoca.



“Sarebbe stato bello accogliere gli studenti al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale per poter condividere con loro il piacere di parlare di mare, scienza e tecnologia. Purtroppo le condizioni relative all’emergenza Covid-19 non ce lo consentiranno – ha dichiarato l’ammiraglio ispettore Rosario Gioia Passione, comandante del Cssn – Riusciremo lo stesso a condividere con loro il patrimonio di conoscenze, tradizioni e studi propri della dimensione marittima, in grado di incrementare la blu economy anche attraverso la divulgazione scientifica verso i giovani e di consolidare lo sviluppo del tessuto economico accrescendo i legami tra ricerca, innovazione, cultura, sport e territorio”.



Programma



1^ parte 27 e 28 maggio:

- Il percorso didattico scientifico dedicato ai giovani, che è stato realizzato con il concorso dei centri di ricerca producendo video dedicati alla scienza applicata all’ambiente marino. Per accedere è sufficiente collegarsi alla pagina: https://www.trofeomariperman.it/enti-di-ricerca-2021/



- Il VI Trofeo Cssn – Enti di Ricerca, che verrà disputato su imbarcazioni Tridente della Sezione Velica della Marina Militare di Livorno. Alla Regata, bandita dal Circolo Velico della Spezia e con base logistico-operativa presso la Sezione Velica Marina Militare della Spezia, parteciperanno gli equipaggi di: Cssn, Cmre, Dltm, Athena, Seafuture, Scuola Sant’Anna Tecip.



2^ parte dal 24 al 26 settembre:



- Le Regate delle imbarcazioni stazzate

- Le regate delle Vele d’epoca

- La Veleggiata nel golfo