Golfo dei Poeti - in occasione del Giro della Lunigiana, a Lerici venerdì 3 settembre la circolazione veicolare subirà limitazioni nel tratto compreso tra via Biaggini (Venere Azzurra) - via Roma - via Petriccioli, via Matteotti - loc. Barcola e loc. Guercio, dalle 8,45 circa alle 10 circa. A causa dell' impegno del personale, l'apertura degli sportelli afferenti al servizio di Polizia Municipale (centrale operativa e ufficio viabilità - rilascio pass) seguirà il seguente orario: 10,30 -12,30.