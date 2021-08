Sversamento a Tellaro, Siamo il 'Golfo dei poeti': "Manutenzioni devono essere preventive"

Golfo dei Poeti - Anche oggi a Tellaro... Sarà, ci auguriamo, un incidente con motivazioni eccezionali.

Ce lo auguriamo per i Tellaresi e gli operatori in piena stagione turistica. Però anche quest'anno, puntualmente, malgrado le dichiarazioni entusiastiche in merito agli interventi sul sistema fognario di Tellaro, si è verificato un copioso sversamento in mare di liquami fognari dalle tubazioni che collegano le abitazioni della marina alla stazione di pompaggio (qui).

Quindi vorremmo capire se il denaro pubblico utilizzato per il "famoso" collegamento alla pubblica fognatura di Tellaro, presentato come risolutivo dei problemi fognari del borgo, è stato ben eseguito ed ha previsto tutti gli interventi utili ad evitare che potesse accadere quello che ancora oggi è accaduto.

Proprio in questi giorni la stampa riportava dichiarazioni in merito all' inutilità delle manutenzioni, noi sosteniamo il contrario, e cioè che il nostro territorio abbisogna di cure costanti, manutenzioni programmate a tutte le infrastrutture e anche dove la manutenzione deve essere, come in questo caso, di aziende di servizi esterne, le stesse vanno sollecitate e monitorate.

Se occorre, va anche valutato se prevedere un contributo economico nei lavori che occorrono, visto che non c’è urgenza più prioritaria per chi qui vive o viene in vacanza che avere il mare pulito .

Le manutenzioni, soprattutto dove molte volte episodi simili sono già accaduti, come in questa area, devono essere preventive e risolutive in modo soddisfacente.

Quello che conta non sono i discorsi ma i risultati e ci pare che qui i risultati non sono per nulla soddisfacenti anzi".



Gruppo consiliare SiAmo il Golfo dei Poeti