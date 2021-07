Seno dell'Olivo, l'opposizione si rivolge al ministero

Golfo dei Poeti - Il gruppo consiliare Porto Venere Bene Comune ha presentato, attraverso la capogruppo Francesca Sacconi, un'osservazione al ministero della Transizione ecologica nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Via) del progetto riguardante la riqualificazione del seno dell'Olivo. Premesso che “il territorio del comune di Porto Venere ha già subito anche troppi interventi deleteri che hanno cambiato molto la linea di costa, ma soprattutto in molti casi l’hanno resa inaccessibile” e che “i posti barca già presenti sul nostro territorio, per le nostre comunità in rapido declino demografico, hanno già di gran lunga superato ogni sostenibilità ambientale”, i consiglieri del gruppo di opposizione, in merito al progetto per il seno dell'Olivo, scrivono che tale tratto di spiaggia “ed il relativo specchio acque antistante era già stato liberato dalle installazioni nautiche con precedente riassetto negli anni 2005/2006, attuando l’eliminazione della catenaria comunale che oggi viene nuovamente utilizzata a pretesto per il nuovo riassetto nautico proposto”, affermando che “l’operazione vedrebbe la realizzazione tout court di nuovi posti barca che sommandosi alla ricollocazione ed ampliamento di altre concessioni presenti nel seno dell’Olivo, andrebbero a creare un vero e proprio porticciolo turistico”.



“In realtà – si legge ancora nel testo rivolto al ministero -, visto il calo demografico, risultano ad oggi vacanti, ovvero attulamente liberi, sul territorio n. 58 posti barca per residenti, nelle strutture già realizzate, non si comprende quindi la finalità di un ulteriore incremento delle disponibilità di posti barca. In particolare si segnala che il tratto di litorale in questione è stato oggetto di nidificazione di Sula bassana, evento raro a queste latitudini; infatti nel relativo specchio acqueo sono tuttora presenti due imbarcazioni dedicate esclusivamente allo scopo, questo evento raro testimonia la biodiversità presente da tutelare e conservare per le future generazioni. Nidificazione di Sula bassana purtroppo in passato ostacolata e disturbata proprio dalla presenza invasiva della nautica diportistica. Sempre nel litorale in questione è stata segnalata, sicuramente in passato, la presenza di esemplari di Pinna nobilis; nel caso fosse ancora presente andrebbe tutelata anche questa presenza”.



“Occorre anche segnalare – proseguono dal gruppo consiliare - che il nostro territorio ha a disposizione limitati tratti costieri di libera fruizione; basti pensare che nella frazione capoluogo di Porto Venere esistono solamente circa 100 metri lineari di spiaggia naturale libera, essendo presenti lungo la costa spazi per la nautica, stabilimenti balneari e tratti costieri inaccessibili. Infine si segnala che il seno dell’Olivo rappresentava fino all’incirca due anni fa, uno dei centri di produzione di mitili di qualità superiore con possibilità di utilizzo anche a crudo dovuta alla qualità delle acque marine. Da poco tempo infatti la qualità delle acque è stata declassata e sicuramente la realizzazione di questa nuova infrastruttura nautica contribuirà ad un ulteriore peggioramento che potrebbe portare alla definitiva inadeguatezza del sito di produzione con grave danno di immagine e

all’economia locale”.



“A nostro giudizio – conclude la comunicazione -, è necessario un cambio di tendenza, volto a salvaguardare i tratti di costa naturale ancora presenti nel nostro territorio, gli unici dove il mare incontra la costa senza impedimenti artificiali di sicuro nocumento alla biodiversità e alla libera fruizione del litorale. Altri progetti e/o piani andrebbero presentati, volti proprio al recupero della naturalità, ancor più in un’area sito Unesco e limitrofa all’area marina protetta dove sta resistendo, non con difficoltà, l’ultima prateria di posidonia oceanica, minacciata anch’essa dall’abnorme invasione nautica della baia di Porto Venere”. Tutto questo “auspicando una presa di posizione netta al contrasto di questa ulteriore cementificazione costiera con posa di nuovi ed ulteriori pontili galleggianti, quantomeno assoggettandola ad una seria e complessiva Valutazione di Impatto Ambientale a salvaguardia della biodiversità ancora presente per le future generazioni”.