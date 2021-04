Salita Canata, l'opposizione incalza: "Colpevoli ritardi dell'amministrazione"

Golfo dei Poeti - Riceviamo dal gruppo consiliare 'Siamo il Golfo dei poeti'



Abbiamo protocollato un' interpellanza e una mozione relative alla realizzazione dei due edifici in Salita Canata a fronte Legge regionale 49/09.



Per prima l'Interpellanza (Prot. 10895 del 10/04/2021) in cui si interpella Sindaco e Assessore in merito, per capire quali i criteri di caratterizzazione dell'area e affinché venga rimandata, nel caso, la decisione di tale trasferimento dopo verifiche più approfondite. Tale richiesta è, a nostro avviso, necessaria in quanto sembrerebbero alcune difformità tra quanto indicato in delibera: "area ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta" e quanto riportato sui Mappali dell' Autorità di Bacino che si troverebbero invece "in area a criticità idraulica non studiata".



Nella Mozione (successiva) invece (Prot. 10901 del 10/04/2021) chiediamo di sospendere e rivedere la Convenzione (sempre che i criteri del trasferimento dal Senato siano giusti) come dalle premesse in allegato e riportate di seguito e dalla richiesta di votazione. Anche a seguito delle richieste dei cittadini residenti in zona.



Evidenziamo altresì che purtroppo anche questa operazione è figlia dei colpevoli ritardi dell' Amministrazione che, oltre a non porre limitazioni a queste operazioni immobiliari, in questi anni non ha dato mano ad una rivisitazione del PUC, con una visione di mantenimento e di riqualificazione anziché offrire il fianco ad operazioni speculative. Il Sindaco, nel precedente mandato, avrebbe avuto tutto il tempo per inserire nel Piano Urbanistico norme che evitassero situazioni come questa.



