Rigassificatore Panigaglia, 'Siamo il Golfo dei poeti' interpella Palazzo civico

Golfo dei Poeti - Il consigliere comunale lericino Bernardo Ratti, anche a nome degli altri componenti del gruppo 'Siamo il Golfo dei poeti', Roberto Vara ed Emanuele Nebbia Colomba, ha presentato un'interpellanza che a "Sindaco ed alla Giunta di informare, in base a quanto ad oggi disponibile, se siano a conoscenza delle cause dell’incendio verificatosi il 10 luglio, se vi sia stato il rischio di un possibile interessamento dell’incendio rispetto all’area dei depositi di gas ubicati nel sito e se siano state rispettate le procedure previste dal Piano di Emergenza e Sicurezza dell’impianto". L'incendio è quello, come illustrato nelle premesse, che ha riguardato lo stabilimento di rigassificazione di Panigaglia.



"Nel rispetto delle competenze attribuite prioritariamente e ovviamente al Comune di Portovenere e di quelle in capo agli altri Enti che hanno responsabilità di tutela ambientale nel Golfo della Spezia - si legge ancora -, si chiede inoltre di approfondire e di conoscere: lo stato di aggiornamento del Piano di Emergenza e Sicurezza dell’impianto e le responsabilità di vigilanza e controllo sull’attuazione dello stesso; le procedure per una puntuale informazione alla popolazione sui rischi correlati allo stabilimento e le modalità di emergenza in caso di gravi incidenti nell’impianto che potrebbero interessare anche il nostro litorale; se esistono eventuali adempimenti in capo anche al Comune di Lerici in relazione alla mitigazione dei rischi ambientali derivanti dal sito industriale di Panigaglia in riferimento all’area territoriale del Golfo della Spezia".

L'interpellanza troverà spazio nel consiglio di domani, venerdì 30 agosto, in programma alle 18.00.