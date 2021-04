Porto Venere, il consiglio stralcia la vendita della piazzetta

Golfo dei Poeti - Via dalle alienazioni i 104 metri quadrati adiacenti Piazza Spallanzani a Porto Venere. A sancirlo, l'emendamento al bilancio di previsione approvato ieri in consiglio comunale. La vicenda, che aveva vivacizzato il dibattito a partire dall'inverno scorso, trova quindi la sua formale conclusione nell'assemblea civica cittadina. L'emendamento, presentato dalla parte di governo, è stato rivendicato dalla minoranza come risultato della sua attività di verifica e 'pressing'. “A suo tempo, quando chiedemmo di rinviare la pratica – ha affermato dall'opposizione la consigliera Sacconi -, ci fu detto che invece si andava avanti, come carrarmati. E nonostante le dichiarazioni pubbliche e la lettera con cui l'imprenditore rinunciava all'acquisto, l'area è rimasta nel piano delle alienazioni. Di qui l'emendamento, arrivato perché noi siamo stati presenti sulla vicenda”. Emendamento che, oltre a togliere il 'frastaglio' dal piano, corregge anche un refuso in termini di metrature. In sede di votazione, l'emendamento è stato votato favorevolmente da tutti, tranne che dal capogruppo di minoranza Saul Carassale, che si è astenuto: “Contento che ci sia stato lo stralcio dell'area dal piano alienazioni – ha detto -, non della motivazione riportata, cioè la rinuncia dell'acquirente. Questo fa pensare che se qualcun altro si farà avanti, il bene resta disponibile”. Il bilancio di previsione nella sua interezza è poi stato votato favorevolmente dalla maggioranza (eccezion fatta per la consigliera Angelino, astenutasi), incassando il no dell'opposizione.