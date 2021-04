Porto Venere bene comune: "Basta coi Consigli comunali in videoconferenza"

Golfo dei Poeti - Negli ultimi 9 mesi i consigli comunali di Porto Venere si sono svolti in videoconferenza, nonostante non ci fosse alcun Dpcm, nota del ministero degli interni o prefetto, che imponesse.

Davanti alle nostre rimostranze, il sindaco ci rispose il contrario.

L'ennesima dimostrazione che le sue giustificazioni erano false sono i numerosi consigli regionali che si sono svolti in presenza.

Oggi siamo in zona gialla, si potrà andare a pranzo e cena al ristorante, prendere un caffè al bar, e noi saremo ancora a svolgere il consiglio in videoconferenza! Siamo fiduciosi che i nostri concittadini capiscano il nostro disappunto, che vuole evidenziare il modo in cui l'organo di democrazia più importante di un Comune viene svilito.

Chiunque abbia seguito online, può testimoniare che l'audio è pessimo, i collegamenti sono lenti e il dibattito, già scarno in presenza, diventa una farsa virtuale.



Gruppo consiliare "Porto Venere bene comune"