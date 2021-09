Porto Venere, Angelino è "di fatto fuori dalla maggioranza"

Golfo dei Poeti - I panni sporchi si lavano in famiglia, si diceva un tempo, quando i social network non esistevano. Ma in questa vicenda non manca solamente la riservatezza ma anche qualcosa che sia assimilabile a una famiglia. I rapporti tra Giovanna Angelino e la maggioranza consiliare di Porto Venere infatti sono ormai definitivamente compromessi.

I distinguo in sede di voto della consigliera sono stati numerosi negli ultimi mesi e su pratiche di non poco conto, da quella sul futuro dell'Isola Palmaria in poi. E da qualche tempo gli attriti si sono accesi anche sui social, e in particolare sul frequentatissimo gruppo Facebook "Il Comune siamo noi", a ogni critica all'amministrazione mossa da Angelino arriva puntuale la replica del vicesindaco Emilio Di Pelino

"A monito dell'incuria, basti vedere il ponteggio all'ingresso del borgo. I Vigili hanno risposto alla mia Pec, dopo 26 giorni, dicendo che il ponteggio è autorizzato fino al 15 settembre. Dell'affronto perpetrato al decoro e alla storia del borgo - scrive la consigliera a commento di un post in cui Daniele Martinelli lamenta la presenza di suonatori e venditori abusivi a Porto Venere - non si fa carico nessuno. Orrore. Orrore e terrore per un'amministrazione del genere che, viva Dio, mi ha messa al palo da subito e mi riconosce come altro da sé, avendomi messa, di fatto, in minoranza. Almeno, al mattino mi posso guardare in faccia con soddisfazione e dirmi: 'Non sei come loro'".



Poche ore dopo è arrivata la risposta di Di Pelino: "Io a questo punto posso dire con fierezza e orgoglio: 'Non sono come te'".

E come in ogni botta e risposta che si rispetti poco dopo su Facebook compariva questa ulteriore replica a firma di Giovanna Angelino: "Tu mi rinneghi e io dovrò farmene una ragione. Ho solo il timore, fondato, visto che, nella nostra liaison di lungo respiro ho imparato a conoscerti (7 anni di intenti condivisi), che il tuo prendere le distanze da me ti serva, espressamente, come alibi per una genuflessione alla ragion di Stato; per giustificarti, cioè, quando firmerai atti che non erano mai stati nel programma elettorale e che, a me, hai promesso di non firmare, come il cambio di destinazione d'uso dei terreni della Palmaria da boschivi ad agricoli e la vendita dell'immobile dell'ex Scuola elementare Dante Alighieri ed ex Scuola Materna di Porto Venere, Michela Ravecca. Voglio farti presente che io sono rimasta coerente col mandato elettorale e che sono rimasta civica e indipendente. Ti ricordo, altresì, che avevamo in programma, fin dal primo mandato, la "Promozione del turismo ambientale e culturale" invece si è chiuso il Cea, si manda in malora il Castello Doria, non si fanno sanzioni per il decoro e si svendono i carruggi per due spiccioli! Solo per dirne alcune, visto che il degrado di Porto Venere è sotto gli occhi di tutti e non l'ho prodotto io per farti un dispetto. Pacta servanda sunt, Emilio Di Pelino".



Mezze sentenze di espulsione dalla maggioranza, ma anche rimostranze su quanto non fatto in passato e previsioni di tradimento degli accordi. La frattura sembra completa e accompagnata da un bagaglio di accuse tale che abbiamo chiesto al sindaco Matteo Cozzani se sia preoccupato, non tanto per la tenuta della maggioranza, quanto per il clima che scalda il dibattito sui social e che ha le sue ripercussioni anche nella quotidianità e nella vita amministrativa. Senza dimenticare che nel febbraio scorso si è assistito alle dimissioni dell'allora vicesindaco Paola Barsotti.

"Siamo serenissimi, non avvertiamo l'assenza di Giovanna Angelino. Se è ancora in maggioranza? No, non ne fa più parte - è l'opinione del primo cittadino - visto che ogni volta si astiene, vota contro e non si è mai vista in Comune. Noi non cacciamo nessuno ma se si vuole rimanere all'interno di un gruppo bisogna anche saper chiedere scusa e riconoscere i propri errori, invece lei non fa che sostenere che siamo i peggiori e che abbiamo sbagliato tutto. Quello che abbiamo fatto in questi otto anni è sotto gli occhi di tutti: non per niente alle ultime elezioni Giovanna ha deciso di ricandidarsi con noi... forse allora non vedeva tutta questa mala gestio. Non capisco come possa sostenere di impegnarsi per risolvere i problemi delle persone se non frequenta gli uffici comunali. L'astensione dal voto sul bilancio motivata con una scarsa conoscenza della materia, più e più volte, è una mancanza di rispetto verso gli elettori, ancor più perché l'attività politica è pagata, anche se poco. Bisogna studiare e impegnarsi per fare gli amministratori".



"Forse ci sono questioni personali, magari legate a quello che Angelino vuol fare da grande...", conclude il sindaco, lasciando intendere di intravedere nell'atteggiamento della consigliera la preparazione di una possibile futura candidatura a sindaco. Candidatura che non potrà invece riguardare Cozzani.