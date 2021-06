Orto dei frati, opposizione chiede restauro e due nuovi alberi

Golfo dei Poeti - Restauro conservativo dell'acciottolato; piantumazione di due platani di dimensioni medie in luogo dei due che “qualche anno fa” sono stati tagliati in quanto “ammalati, per cause mai accertate”; il restauro delle panchine. Questi i punti della mozione a tema Orto dei frati sui quali il consigliere Bernardo Ratti, presentatore del documento anche a nome degli altri esponenti del gruppo 'Siamo il Golfo dei poeti', intende impegnare il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e la sua giunta. L'Orto dei frati, che si sviluppa all'angolo tra le vie Gerini e Roma, è “sito di alto valore storico e testimoniale del borgo”, si legge nella mozione, ricordando che “è quello che rimane dell'ampio complesso dell'antico monastero seicentesco dei Cappuccini”.