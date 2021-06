Natale (Pd): "La PA di Lerici una realtà virtuosa che va salvata"

Golfo dei Poeti - "Il Consiglio Regionale si è impegnato unanimemente a trovare una soluzione che impedisca alla legge approvata lo scorso luglio di entrare in vigore.

I tempi si stringono e la preoccupazione da parte di tutta la comunità lericina, dei volontari e dei dipendenti sale.

Dopo aver partecipato ai presidi sotto i Comuni e presso il Consiglio Regionale e dopo aver raccolto centinaia di firme sotto il testo della petizione “Salviamo la Pubblica Assistenza” ora anche i vertici della Pubblica Assistenza di Lerici attendono l’approvazione della modifica della legge che se mantenuta metterebbe la parola fine alle esperienze per come noi conosciamo.

“Ho incontrato il Presidente della Pubblica Assistenza di Lerici Rodolfo Basadonne per fare il punto su quanto sta accadendo. Con molto piacere è stata accolta la conferma del lavoro che si sta facendo a livello regionale da parte di tutti i consiglieri regionali. Ho rappresentato il fatto che la proposta di legge che mi vede primo firmatario rappresenta un punto di partenza che attualmente vede tutti i gruppi impegnati per trovare una soluzione.

Lerici è una realtà che impegna 140 volontari, ha circa 2200 soci, svolge 6.000 servizi all’anno e durante il periodo pandemico ha supportato il Comune nel gestire le situazioni più urgenti (consegna di spese a domicilio e dei farmaci, sanificazioni dei locali e azioni di protezione civile). Quando ho ascoltato questi numeri ho pensato quanto sia importante per la nostra società, provinciale e regionale, mantenere questi presidi.

Non vogliamo difendere solo una storia, la Pubblica assistenza di Lerici è nata il 1° dicembre 1899, ma aiutare la costruzione di un futuro più solidale , ci tengo a precisarlo, esperienze come quella lericina sicuramente sono un fiore all’occhiello".



Davide Natale

Consigliere regionale Partito Democratico