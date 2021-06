Monopattini a Lerici, dall'opposizione: "Importante una regolamentazione"

Golfo dei Poeti - Si è aperta anche a Lerici l'era dei monopattini e motorini elettrici a nolo. L'avvio del servizio, che fa capo al franchise Elerent, non ha mancato di suscitare alcuni commenti della politica locale. “L'idea è anche interessante. Importante che ci sia controllo sia sull'utilizzo, serio e responsabile, sia sugli abbandoni. A Spezia si trovano da tutte le parti”, ha osservato sul gruppo pubblico 'Buongiorno Lerici' il consigliere comunale Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti), che ha altresì condiviso degli scatti, in particolare quelli di un monopattino posteggiato vicino alla Pubblica assistenza: “Passato ora alle 15.00, è davanti alla Pubblica assistenza, in curva, in mezzo al marciapiede almeno da stamattina alle 8.00”, ha segnalato, convinto che il servizio “sarebbe da regolare subito”. Intervento nel dibattito anche il collega di gruppo Nebbia Colomba, esprimendo preoccupazione sulla potenziale pericolosità dei monopattini nella passeggiata lungomare. Della discussione anche il capogruppo di 'Lerici sogna', Giovanni Agnellini. “Come avevo già preannunciato in consiglio l’anno scorso – ha scritto - era prevedibile che questi nuovi sistemi di mobilità si sarebbero sviluppati velocemente. E altrettanto giustamente è bene che l’amministrazione ne incentivi e promuova lo sviluppo. Diventa però prioritaria la sua regolamentazione e soprattutto la predisposizione di percorsi dedicati. Improcrastinabile la realizzazione della pista ciclabile Lerici San Terenzo”. Proposta quest'ultima tra i punti di una mozione presentata da Agnellini nei mesi scorsi.