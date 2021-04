Malumore a Porto Venere: "Non invitata a riunione di maggioranza"

Golfo dei Poeti - La consigliera Giovanna Angelino torna a smarcarsi dalla maggioranza di cui fa parte. Dopo quanto accaduto lo scorso dicembre sulla pratica della possibile alienazione di un 'frastaglio' adiacente Piazza San Pietro (si vedaQUI), ieri sera la consigliera portovenerese, nel corso della discussione della prima mozione all'ordine del giorno (dedicata al Balipedio Cottrau), è intervenuta per manifestare il suo malumore: “Oggi – ha affermato - ero in Comune per motivi istituzionali – una riunione con Iren assieme ai consiglieri – e sono venuta a conoscenza a malincuore del fatto che si sia tenuta una riunione di maggioranza a cui non sono stata invitata. Ho provato sconcerto, mi sono chiesta come potesse essere accaduto visto che credo di essermi sempre comportata con onestà e trasparenza in sette anni. Forse una svista. Non so se il sindaco possa darmi delucidazioni in merito”. Contestualmente, la consigliera ha dichiarato la sua astensione su mozioni e proposte di delibera. Questo perché, ha spiegato, “non essendo stata convocata alla riunione di maggioranza, non ho potuto considerare mozioni e proposte di delibera con al mia maggioranza”. Un intendimento poi parzialmente rivisto nel corso della seduta, ma confermato quando c'è stato da votare il bilancio di previsione 2021-23: “Non posso esprimere un parere favorevole non avendo potuto condividere la visione d'insieme rispetto a dove stiamo andando e dove vogliamo arrivare, quindi mi asterrò – ha affermato Angelino quando è stata affrontata la pratica (comunque approvata col voto degli altri consiglieri di maggioranza) -. Io parlo continuamente con i cittadini di Porto Venere e condivido con loro le difficoltà legate alla mancanza di servizi, di parcheggi. Questo chiedono le persone: servizi, parcheggi, manutenzioni, e purtroppo io, consigliere da sette anni, non sono in grado di fornire loro risposte in merito. Vorrei che per le manutenzioni ci fossero finanziamenti più cospicui. Mi rendo conto della congiuntura economica sfavorevole, ma si potrebbero accendere piccoli mutui”.



“Questo non è il luogo opportuno – la replica del vice sindaco Emilio Di Pelino al primo intervento della consigliera di maggioranza -, sono altre le sedi per i chiarimenti. Comunque in maggioranza non è che decidiamo come votare o facciamo piani. E ad ogni modo la consigliera Angelino aveva tutte le pratiche del consiglio in mano”. Così il sindaco Matteo Cozzani: “Come la consigliera Angelino sa, ho provato a contattarla per fissare un appuntamento per sabato scorso, ma lei non me l'ha concesso. E come sa, sabato prossimo abbiamo fissato un altro appuntamento. Inoltre tutte le delibere e le mozioni sono a disposizione dei consiglieri perché possano studiarle, e tutti quanti hanno il mio numero e il numero dei colleghi e in qualsiasi momento se qualcuno ha bisogno di informazioni può chiamare e reperirle tranquillamente. In ogni caso alla consigliera Angelino la convocazione per il consiglio, con le pratiche, è arrivata; credo sia capace di intendere e di volere, quindi anche di leggere”.