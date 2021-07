Lerici omaggia Tedeschi: "Continuate ad avere fiducia nel Parco"

Golfo dei Poeti - A Pietro Tedeschi, primo presidente lericino del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. Un sentito ringraziamento, per il prezioso lavoro svolto, a nome di tutta la cittadinanza. Questo recita la targa con cui ieri sera il consiglio comunale di Lerici ha omaggiato l'ex presidente e commissario dell'ente valligiano, che ha da poco concluso il suo mandato in Via Paci. Sindaco, assessori, esponenti di maggioranza e minoranza hanno concordemente salutato, ringraziato ed elogiato Tedeschi e il suo lavoro alla guida dell'area protetta, “che ha toccato – ha osservato il primo cittadino Leonardo Paoletti – punti i focali della vita di un Parco. Grazie a Tedeschi l'attività del Parco è stata sempre proficua, interessante, mai superficiale”.



L'ex presidente, che ha seguito il consiglio, tenutosi in videoconferenza, da Palazzo civico, assieme al sindaco e all'assessore Sammartano, si è detto “fiero, orgoglioso e un po' commosso. Sono stati cinque anni duri, particolari, che hanno visto non solo impegno nei progetti e nell'esigenza di governare un territorio così vasto, ma anche la necessità di affrontare pesanti attacchi politici. Uno dei punti fondamentali della mia gestione è stato il rapporto con i sindaci, le cose sono state fatte grazie al rapporto con i sindaci e il territorio. Lascio con orgoglio e vi ringrazio di cuore, continuate ad avere fiducia nel Parco. Ci vogliono più Parco, più ambiente, più qualità della vita”. E non ha mancato di ricordare come sotto la sua gestione “abbiamo lottato contro chi voleva abrogare l'ente, abbiamo fatto anche passi significativi: oggi infatti è aperto il dibattito sulla possibilità di rendere il Parco da regionale a nazionale, e questo grazie alla mobilitazione di associazioni, comunità, realtà politiche, amministrazioni”.