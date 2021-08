Lerici, dall'opposizione: "Afghanistan, dichiarare disponibilità ad accogliere profughi"

Golfo dei Poeti - "Dichiarare la propria disponibilità immediata all’accoglienza dei profughi nell’ambito di un allargamento straordinario della rete di accoglienza pubblica (SAI)". Lo chiede a sindaco e giunta di Lerici, in relazione alla crisi afghana, una mozione presentata dal gruppo 'Siamo il Golfo dei poeti' dal capogruppo Roberto Vara con i consiglieri Bernardo Ratti ed Emanuele Nebbia Colomba. "Serve ampliare il sistema di accoglienza sul territorio per consentire l'accoglienza a donne, uomini e bambini in fuga - si legge nel testo - e garantire il riconoscimento della protezione internazionale appena sbarcati nel nostro Paese, in modo particolare a chi si è impegnato in questi 20 anni nelle organizzazioni a sostegno dei diritti civili e a chi, come le donne, le bambine ed i bambini e gli appartenenti alla comunità LGBT, sono i più esposti alle rappresaglie talebane. Tale iniziativa passa anche tramite i Comuni e dalla capacità di fare rete delle istituzioni locali. Anche in Liguria è necessario quindi attivare una mobilitazione per organizzare al più presto una rete di accoglienza per i rifugiati, coinvolgendo attivamente i Comuni che si stanno rendendo disponibili a fare la propria parte, le associazioni e la società civile".