Lerici, Bucci: "Pubbliche assistenze, occasione persa in commissione regionale"

Golfo dei Poeti - "Un’occasione persa quella di ieri in commissione regionale. L’assenza dei sindaci alla discussione sulla proposta di modifica della legge regionale che toglie agli enti pubblici la possibilità di fare servizi di onoranze funebri è soprattutto un’occasione persa per la nostra comunità legata a realtà straordinarie come le pubbliche assistenze". Lo afferma in una nota Arianna Bucci, consigliere comunale del gruppo di opposizione lericino 'Siamo il Golfo dei poeti'. "Sulla Pubblica assistenza lericina si è espresso unanimemente il consiglio comunale che attraverso il documento sottoscritto ha dato un mandato preciso al sindaco. Quel mandato purtroppo ieri non è entrato in una discussione fondamentale per la sopravvivenza della nostra Pubblica assistenza", conclude.