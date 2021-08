Eutanasia legale, stasera si può firmare all'Arci della Serra

Golfo dei Poeti - Il referendum per l'eutanasia legale approda stasera al Circolo Arci U.S. della Serra di Lerici. Sarà possibile firmare dalle 20.00 a mezzanotte. “Questa è una libertà e un diritto che non vanno a condizionare la libertà e i diritti degli altri. Firmate”, l'invito del Circolo.