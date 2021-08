Bucci: "Ora abbiamo una data per l'elezione dei comitati di frazione"

Golfo dei Poeti - "Il consiglio di venerdì scorso ha visto, tra le altre cose, discutere le mie prime due mozioni presentate in autonomia. Una aveva ad oggetto l’elezione dei Comitati di Frazione che, data anche la mia provenienza dal borgo della Serra, ritengo fondamentale per dare quelle piccole grandi-problematiche che, assai spesso, vengono segnalate al Comune proprio tramite i comitati. L’altra aveva ad oggetto una proposta di adozione di un nuovo metodo per garantire manutenzioni efficaci e tempestive in un territorio che è difficile da mantenere data la sua vastità e ricchezza e che aveva come fine proprio quello di valorizzare il ruolo dei comitati, anche attraverso un primo passo di bilancio partecipato (in sintesi la mia idea è che i comitati abbiano una piccola quota di bilancio a disposizione e che lo spendano in “autonomia” dopo aver ricevuto le necessarie indicazioni dalla cittadinanza). Metodi, quelli proposti, che non ho inventato io ma ho approfondito perché esistono e funzionano altrove". Così Arianna Bucci, consigliere comunale del gruppo misto, con un intervento sull'ultima seduta consiliare di Lerici.



"La prima mozione - prosegue l'esponente dell'opposizione - è stata approvata all’unanimità dopo che ho accettato un emendamento della maggioranza. Ora, grazie a questa mozione, abbiamo una data per le elezioni dei comitati (ricordo che a causa della pandemia siamo già in ritardo, dato che andrebbero eletto entro 6 mesi dall’insediamento del Consiglio) ovvero il prossimo ottobre, fatto salvo, ovviamente, che l’evoluzione della pandemia non lo sconsigli.

La seconda mozione, pur avendo ricevuto unanime apprezzamento da parte del consiglio, non è stata votata dalla maggioranza che, tuttavia, ha assunto un impegno in consiglio nel senso di lavorare di più sul tema nelle commissioni. Sull’attuale situazione manutentiva del comune abbiamo opinioni diverse. È evidente. Tuttavia credo che lo spirito del confronto sia stato quello corretto, molto concreto, onesto e privo di polemiche. Il consiglio è stato lungo e faticoso ma sono lieta del lavoro fatto e dei risultati ottenuti".