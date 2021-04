Balipedio, Rifondazione: "Risposta del sindaco insufficiente, il Comune affronti il problema"

Golfo dei Poeti - "Riteniamo totalmente insoddisfacente la risposta del sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani sulla questione balipedio Cottrau, sollevata dal consigliere di Porto Venere bene comune ed esponente di Rifondazione comunista Saul Carassale con un'apposita interpellanza discussa lo scorso mercoledì in consiglio comunale". Lo afferma in una nota la federazione provinciale di Rifondazione comunista.



"L'alzata di spalle pilatesca dell'amministrazione, che rimanda alla "piena fiducia" riposta nei vertici della Marina Militare, è un vero e proprio scaricabarile che non entra minimamente nel merito dei disagi che la popolazione patisce da decenni. Cannonate che fanno vibrare il terreno alla stregua di terremoti, con danni ambientali che non sono stati resi noti, per non parlare degli evidenti rischi alla stabilità degli degli edifici limitrofi: sono questioni che il sindaco, responsabile della salute pubblica, non può ignorare e liquidare con poche battute. La conferma che i colpi di prova interni e verso il mare siano dannosi a livello ambientale, oltre a quello acustico, proviene proprio dalla Nato - conclude Rifondazione - che in un documento chiede un programma di bonifica puntuale alla stessa Marina Militare. Rifondazione ritiene che l'ente comunale debba avere poteri di verifica e controllo sulla effettiva bonifica dell'area, oltre a chiedere il rispetto delle regole da parte degli organi militari, a partire da una corretta informazione riguardo i tempi di prova del balipedio. Il sindaco e la giunta, fino ad oggi, hanno invece tenuto una posizione assolutamente acritica su chi gestisce a proprio uso e consumo un territorio senza mai rendere conto delle proprie azioni alla comunità che vi risiede. E' nostro dovere tenere alta la guardia su una problematica "secolare" che deve essere una volta per tutte affrontata e risolta", concludono da Rifondazione comunista.