Angelino contro Cozzani: "Io esclusa dalle maggioranze, Porto Venere abbandonato"

Golfo dei Poeti - "Essendo persona non gradita al sindaco di Porto Venere e ai consiglieri, pertanto esclusa dalle maggioranze, pur essendo stata democraticamente rieletta consigliere di maggioranza, (peraltro, con molti più voti di altri fidi scudieri) ho scritto una Pec il 30 luglio, ai nostri Vigili urbani, per conoscere un valido motivo per cui meritiamo lo scempio di questo ponteggio/latrina a cielo aperto, all'imbocco del borgo, Patrimonio Unesco, ma tutto tace, come se fosse normale. Buon Ferragosto e, soprattutto, buona Madonna Bianca da Porto Venere, abbandonato alla sporcizia e alla maleducazione dell'umanità".

Così la consigliera comunale di Porto Venere, Giovanna Angelino, confermata dalle del 2018 come membro della maggioranza di centrodestra a sostegno del sindaco Matteo Cozzani, in un post pubblicato sui social network.

Angelino lamenta non solo la presenza di un cantiere poco decoroso all'imbocco del carruggio di Via Capellini, ma soprattutto il silenzio contro il quale si è scontrata la sua richiesta di informazioni e spiegazioni. Un concetto che sembra amplificato dall'enfasi con cui ha sottolineato il termine "abbandonato", facendo evidentemente riferimento agli impegni che tengono spesso lontano dal territorio il primo cittadino, da quasi un anno nominato capo di gabinetto del presidente della Regione, Giovanni Toti.

La frattura tra Angelino e il resto della maggioranza, sorta sull'approvazione del masterplan per l'isola Palmaria e proseguita su vicende come l'alienazione di Via Colonna e altre pratiche di bilancio, è ormai insanabile.