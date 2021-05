Agnellini (Lerici sogna): "Isa 10, qualcosa non ha funzionato"

Golfo dei Poeti - “Ci giungono notizie che i numeri per il prossimo anno scolastico non siano confortanti. Evidentemente gli sforzi dell’amministrazione comunale nel cercare di potenziare l’offerta formativa non sono stati sufficienti”. Lo afferma in una nota Giovanni Agnellini, capogruppo di 'Lerici sogna'. “Con la nuova gestione dell’Isa 10 – prosegue il consigliere di opposizione - qualcosa non ha funzionato, i genitori della secondaria raccontano che come contribuenti sostengono il costo del comune per il corso d’inglese due volte, con le tasse comunali e con quelle statali. Il potenziamento d’inglese offerto dal Comune infatti quest’anno necessita del supporto dei docenti dell’Isa 10 facendo venire meno il potenziamento per le proprie materie. Se fossero confermate le previsioni per il prossimo anno come Isa 10 potremmo non essere tranquilli. Spero che l’amministrazione possa presto confortarci sull’andamento del nostro istituto, noi restiamo a disposizione per cercare soluzioni”.