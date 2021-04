"Un emendamento che mette fine al tentativo di vendita della piazzetta"

Golfo dei Poeti - Questa sera in consiglio comunale ci sarà lo stralcio definitivo dell'ipotesi di vendita del 'frastaglio' di Piazza Spallanzani.

In seguito al pressing esercitato sugli uffici nella mattinata di ieri 29 marzo dalla nostra consigliera comunale Francesca Sacconi, è infatti poi giunto nel pomeriggio un emendamento ad integrazione delle pratiche già all'ordine del giorno dei lavori consigliari.

Il nostro consigliere aveva fatto notare una incongruenza sulle metrature legate alla convenzione della Locanda S. Pietro e la conferma, anomala, della presenza dell'alienazione del 'frastaglio' seppur fosse da tempo giunta la rinuncia da parte della società che aveva manifestato l'interesse all'acquisto.

L'emendamento giunto nel pomeriggio ha accolto le nostre considerazioni, esternate ai tecnici comunali da parte della consigliera Sacconi.

Una volta approvato l'emendamento dal consiglio si metterà così definitivamente fine al tentativo di vendita della piazzetta posta in fondo a Via Colonna.

Questo sarà un risultato importante frutto della mobilitazione di tanti cittadini e associazioni che ringraziamo per il loro impegno.



Gruppo consiliare Porto Venere Bene Comune.