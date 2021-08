"Sembra quasi in atto un progetto sotterraneo per far andar via i residenti"

Golfo dei Poeti - "Questo sarà il terzo anno scolastico che i bimbi di San Terenzo dovranno fare a Lerici, senza che sia stata data chiara comunicazione alle famiglie, senza che i lavori siano iniziati, al momento è stato solo approvato un progetto preliminare. Le linee internazionali per l’architettura scolastica vanno nella direzione della completa sinergia con i territori, edifici con grandi spazi aperti e belli da vivere, ma qui si accorpano asilo nido, scuola materna, elementari e medie in spazi asfittici e sovraffollati, evitando accuratamente ogni confronto pubblico. Continuano a parlare di pontili, parcheggi alla Rotonda, passerelle sulla falesia del Castello, ma intanto le fognature esplodono come a Tellaro e a San Terenzo il camion dello spurgo è una presenza costante. La prima grande opera pubblica da eseguire è il rifacimento della rete fognaria, senza di essa non c’è qualità della vita ne prospettiva di sviluppo economico". Lo si legge in un volantino diffuso da oggi a Lerici da Partito democratico e Articolo uno.



"Il porta a porta - proseguono le due forze politiche - ha evidenziato fin da subito delle criticità, ma non vi è stato alcun aggiustamento, anche se risulta evidente che i proprietari di seconde case ed i B&B hanno difficoltà a fare riferimento al centro di raccolta degli Scoglietti. In compenso assistiamo all’invasione di gabbiani e topi che saccheggiano i sacchetti dell’umido. Lo spazzamento è scarso, lo svuotamento dei cestini è insufficiente, il lavaggio strade è inesistente, ma comunque ogni nucleo familiare continua a pagare cifre molto alte, facendosi carico di tutto il lavoro e il disagio di differenziare. E alla sera i luoghi della passeggiata sembrano discariche. Tutti i nostri borghi sono sporchi e le manutenzioni scarse, manca l’attenzione e il rispetto verso i residenti, le poche cose che vengono fatte dopo le segnalazioni vengono sbandierate come eccezionali (vedi ripristino della scalinata dello Shelley). Nessuno controlla i posti auto riservati ai residenti e gli orari della ZTL sono ormai una farsa che rende incomprensibile il pagamento del pass. Sembra quasi in atto un progetto sotterraneo per far si che i residenti se ne vadano e tutto il territorio possa così essere destinato unicamente ad uso turistico, nel solo interesse di pochi speculatori".