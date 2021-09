"Personale manutenzioni dimezzato, comparto operaio a corto di spazi e mezzi"

Golfo dei Poeti - Personale addetto alle manutenzioni e locali adibiti ai servizi tecnici delle maestranze: questi i temi al centro dell'interrogazione consiliare presentata da 'Siamo il Golfo dei poeti' con il capogruppo il Roberto Vara, sottoscritta dai colleghi della formazione Emanuele Nebbia Colomba e Bernardo Ratti. “Risulta dal Documento unico di programmazione, presentato nell'ultimo consiglio comunale, che il personale in generale dell'ente e, in particolare, il personale addetto alle manutenzioni (manovali, operai, elettricisti , giardinieri, idraulici, falegnami) sia in numero fortemente ridotto rispetto all'organico previsto (dal 2016 ad oggi ridotto del 50% - da 14 a 7 unità)”, esordisce l'interrogazione, alla quale il gruppo chiede risposta orale e scritta al primo consiglio comunale utile. “Risulta essere stato indetto un bando per l'assunzione di 1 'operaio cat. B – posizione economica 3' – si legge ancora - nel quale viene richiesto ai candidati, quale requisito per l’ammissione alla selezione, il possesso di un 'diploma di scuola superiore' non necessario per la mansione e la professione da svolgere, creando di fatto una situazione anomala e ricorribile, per via del vulnus a chi ha effettuato corsi professionalizzanti pubblici (es. scuole triennali professionali / Scuola Edile Spezzina); un requisito peraltro non richiesto per concorsi simili in altri Comuni”, e a questo proposito il gruppo porta come esempio quello del capoluogo provinciale.



Nell'interrogazione si afferma poi che “il comparto operaio risulta carente di spazi tecnici e laboratori attrezzati, idoneamente strutturati, per effettuare la preparazione di interventi quotidiani e/o urgenti, in particolare per l’attività lavorativa di elettricisti, falegnami e idraulici”, e ancora “risulta essere gravemente carente nella dotazione di mezzi e di strutture a disposizione del poco personale operativo, non permettendo loro di poter efficacemente effettuare piccoli interventi e riparazioni”; si legge altresì che “un magazzino al piano strada nella struttura degli Scoglietti - sede comunale delle suddette maestranze (spogliatoi/deposito e un solo laboratorio) - è stato sottratto agli operai per essere dato in affitto per scopi di tipo privato (costruzione e manutenzione di barche da Palio)”.



“Risulta insufficiente – continua l'interrogazione del gruppo di opposizione - la progettazione e programmazione nella manutenzione di tutte le frazioni e dei borghi periferici. Questa amministrazione, nella scarsa attenzione a potenziare e rendere efficace ed efficiente il comparto operaio comunale, crea disagio ai cittadini e, in generale, agli ospiti presenti in un paese a forte vocazione turistica. Il ricorso costante all'affidamento diretto a ditte esterne al fine di effettuare interventi urgenti - quando invece trattasi spesso delle conseguenze delle omissioni di manutenzioni ordinarie venute meno proprio per quanto sopra – crea un aumento della spesa pubblica a fronte di risultati che non soddisfano le esigenze di un territorio fragile e complesso, che necessita di costante lavoro di programmazione e di ordinaria cura”.



Fatte queste premesse e considerazioni, corredate dai consiglieri con una serie di scatti, il gruppo interroga sindaco e assessori competenti “su come intendano potenziare il comparto operaio, specificando i tempi e le modalità di assunzione”; su “che tipo di personale intendano selezionare nei prossimi anni - qualifica di manovale, operaio e operaio specializzato - e quali criteri di accesso alle selezioni intendano adottare”; e ancora per sapere “se l'Amministrazione intenda per tutto il territorio comunale, che soprattutto d’estate avrebbe bisogno di maggior forza lavoro, utilizzare le modalità di cantieri scuola lavoro, tempi determinati, interinali o redditi di cittadinanza; se l'Amministrazione intenda effettuare l' assunzione di qualche operaio generico (non specializzato) da poter adibire alla marea di piccoli interventi quotidiani che ci risultano essere richiesti agli operai soprattutto nel periodo estivo”. Il documento interroga altresì l'amministrazione “sull'uso attuale del magazzino presso la struttura detta degli Scoglietti – sede comunale del comparto operaio (spogliatoi/deposito e un solo laboratorio), dando copia del contratto stipulato con il privato con il canone percepito dal Comune; sulla programmazione organizzativa prevista nei prossimi anni relativamente il reperimento di spazi idonei dove realizzare le officine necessarie al personale operaio”, infine “sulla programmazione, espressa in tempi certi, relativamente agli acquisti di mezzi tecnici (camioncini, ruspette, decespugliatori, motoseghe, e quanto utile al lavoro) al fine di dotare il personale operaio di un minimo di attrezzature efficienti, indispensabili per l'esecuzione sia del lavoro quotidiano che per gli interventi urgenti”.