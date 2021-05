"Pastorino non parli a nome del centrosinistra lericino"

Golfo dei Poeti - "Facciamo un po' di chiarezza su quanto il Consigliere Regionale Gianni Pastorino di 'Linea Condivisa' ha presentato in Regione. Come Gruppo prendiamo atto dell'iniziativa del Consigliere regionale Gianni Pastorino, che non è però stata condivisa con il Centro Sinistra lericino, che è rappresentato dal nostro Gruppo Consiliare 'Siamo il Golfo dei Poeti'. Gruppo che ha preso da tempo una posizione chiara, contraria al progetto impattante dei 'pontili galleggianti', che sta attivandosi in merito, in maniera seria, in tutte le direzioni, istituzionali e con i cittadini, che sono quelli a cui dobbiamo rispondere. Stiamo infatti lavorando per un miglioramento dei servizi, a supporto della nautica sociale, a protezione dell'agibilità della rada, per contrastare l'insabbiamento e agendo per migliorare la qualità delle acque. Queste le priorità. Importante è anche il concetto di valore dell'identità dei luoghi quale valore qualificante sia per i residenti sia per attirare turismo di qualità che si leghi al territorio, questo secondo le analisi più avanzate". Così il gruppo consiliare 'Siamo il Golfo dei poeti' sulla sua pagina Facebook, in risposta all'intervento del capogruppo regionale di 'Linea condivisa' Gianni Pastorino e dell'ex assessore lericino ed esponente LC Michele Fiore.

"Il consigliere Pastorino (che poteva prima confrontarsi con noi) - si legge nell'intervento di 'Siamo il Golfo dei poeti' - probabilmente o non è stato informato o non è a conoscenza di questo né che a Lerici esiste un movimento importante di cittadini e di associazioni che si sta muovendo sulla questione, non con polemiche 'sterili' ma sul merito e con varie iniziative, estrapolando il progetto e tutti gli impatti: paesaggistici, ambientali, sociali, meteomarini, culturali. Quindi, 'Linea Condivisa' è libera di muoversi come meglio crede, ma non di parlare a nome del centrosinistra lericino, che in Consiglio Comunale ha un Gruppo formato da rappresentanti neoeletti che saranno giudicati per il loro operato. Ben venga il confronto con tutti, in condivisione, senza però rischiare di inficiare il percorso unitario della lista 'Siamo il Golfo dei Poeti'. Auspichiamo per la prossima volta un confronto preventivo".