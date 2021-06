"Non comprendiamo motivi uscita Bucci, le avevamo chiesto incontro per discutere"

Golfo dei Poeti - "Apprendiamo dalla stampa che Arianna Bucci uscirà dal nostro gruppo in consiglio comunale. Arianna non partecipava da tempo alle riunioni di gruppo e di coalizione e era mancata anche a Consigli Comunali, era chiaro che Bucci stava passando un periodo difficile nel nostro gruppo. Le avevamo chiesto di avere un incontro per discutere e capire i motivi, che ancora oggi non comprendiamo, delle sue intenzioni, ma non ha avuto modo di aderire a questa nostra richiesta". Lo so legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare lericini 'Siamo il Golfo dei poeti'.

"Nel lavoro consiliare che insieme, fino ad oggi, abbiamo portato avanti - proseguono dal gruppo di opposizione - riteniamo di essere stati coerenti con il programma elettorale che avevamo a suo tempo condiviso e anche con i punti che Arianna elenca nel suo comunicato. Crediamo che il lavoro per ricostruire consenso e credibilità alla coalizione debba passare attraverso un confronto continuo, serrato, a volte scomodo.

Lo dobbiamo alla nostra comunità, al nostro territorio, all'efficacia del nostro essere opposizione verso chi governa con idee e contenuti che fanno rabbrividire".

"Non abbiamo mai considerato Arianna come 'elemento decorativo', al contrario pensiamo che insieme si possa mettere da parte divisioni e incomprensioni per rimotivare il nostro ruolo. Il lavoro per ricostruire il consenso è utile se si confrontano le idee e nella pratica si opera sui temi che interessano i nostri concittadini, cosi è stato per le vicende della scuola o per Salita Canata. Rimaniamo disponibili a trovare modi e forme di condivisione degli obiettivi comuni con i quali abbiamo intrapreso il percorso istituzionale in consiglio", concludono dal gruppo.