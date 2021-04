"Nessun albero sarà tagliato in Salita Canata"

Golfo dei Poeti - Dalla stampa delle 300 pagine del Documento unico di programmazione a Salita Canata il passo è breve. Dopo aver chiesto che il servizio di barca a remi in rada venga ripristinato com'era in precedenza (ora è solo a chiamata) e aver annunciato una imminente mozione per la cittadinanza onoraria a Patrick Zaky, il consigliere comunale lericino Emanuele Nebbia Colomba (Siamo il Golfo dei Poeti), in apertura di consiglio comunale, ha affermato: “Stamani ho ricevuto una mail dall'assessore Gianstefani in cui venivo indirettamente citato, in quanto lei scriveva che qualcuno di noi si è fatto stampare il Documento unico di programmazione (uno degli atti che si votano nella seduta dedicata al bilancio, quale era quella di ieri, ndr) arrecando grave danno ambientale. Forse l'assessore nemmeno ha aperto il Pdf del Dup: ci sono pagine illeggibili da computer perché è impossibile ingrandire le tabelle. E trovo molto ipocrita che si venga a sindacare su l'unica cosa che mi sono fatto stampare in sei mesi da parte da un'amministrazione che in Salita Canata (QUI un precedente attacco in merito delle opposizioni, nr) taglierà decine di alberi per fare un parcheggio da venti posti”. Sostegno dal capogruppo Roberto Vara: “Mi unisco a Nebbia Colomba. Prima di eccepire che il consigliere ha scelto di farsi stampare un documento, sarebbe meglio comprenderne il motivo. Non l'ha certo fatto stampare per scarsa sensibilità ambientale, ma per poter esercitare i propri diritti da consigliere. Io stesso vivo in una zona dove non c'è connessione e a volte è difficile scaricare i documenti. Non è nulla di grave o non eco compatibile avere la necessità di un documento cartaceo, anche perché a volte quelli informatici sono in alcune parti scarsamente leggibili”.



“Nessuna accusa, ma semplicemente un invito – ha replicato l'assessore Gianstefani -. Ho colto l'occasione per scrivere che, laddove è possibile, è opportuno che noi, per il ruolo che svolgiamo, mostriamo maggiore sensibilità alla tematica ambientale”. Quindi l'intervento del sindaco, Leonardo Paoletti, in risposta a Nebbia Colomba: “In Salita Canata non sarà tagliata nessuna pianta per la realizzazione del parcheggio. Alcune verranno spostate in zona per la realizzazione di quel piano casa. Ma nessun taglio in Salita Canata, sia chiaro. Queste false dichiarazioni inquinano quanto e forse più del taglio di un albero. Chi siede in consiglio è importante dica sempre cose vere”.