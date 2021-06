"Mi impegno perché si lavori ancor più concretamente contro il femminicidio"

Golfo dei Poeti - "Uccisa a Castelnuovo dall'ex compagno. Da sindaco voglio essere vicino alle donne che hanno la sventura di aver incontrato uomini privi di ogni umanità, qualunque sia la ragione di tale mancanza. Vicinanza al bimbo rimasto solo, alla Comunità di Castelnuovo e al sindaco Daniele Montebello che ha garantito una prima sistemazione al bimbo vittima anche lui di questa vigliacca violenza". Lo afferma sulla sua pagina Facebook istituzionale il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, in seguito al tragico fatto avvenuto ieri. "Per primi noi uomini dobbiamo far sentire l'angoscia e lo sgomento che provoca la consapevolezza che tante donne sono ostaggio di altri uomini. Dobbiamo avere la convinzione che tutto questo un giorno dovrà finire. Mi impegno come sindaco a rinnovare gli sforzi perché si lavori ancora più concretamente per trovare strategie che colpiscano alla fonte le cause mai giustificabili del femminicidio", conclude il primo cittadino.