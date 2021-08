Turismo, Paoletti: "Bene si sia scelto di muoversi come indicato da Lerici"

Golfo dei Poeti - “La scorsa settimana abbiamo concluso l'accordo di sistema con gli altri Comuni della provincia, in primo luogo Spezia. Abbiamo apprezzato si sia scelto di muoversi come indicato dal Comune di Lerici, cioè valorizzando le singole destinazioni turistiche e poi creare un sistema più ampio all'interno del quale stanno appunto le singole destinazioni, perché polverizzarle con riferimenti che non stanno nella storia del turismo locale non è corretto”. Così l'altra sera in consiglio comunale il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Parole, le sue, riferite alla recente sottoscrizione di un'intesa volta a realizzare una strategia comune per la promozione turistica del territorio, un'iniziativa a cui Lerici ha deciso di aderire, diversamente rispetto a quanto capitato con la Dmo (Destination management organization), con tutto il dibattito che ne era seguito. “Lerici – ha sottolineato il sindaco – è una destinazione a sé, che deve essere valorizzata e poi inserita in un sistema più ampio”.



Sul medesimo tema, il sindaco ha anche comunicato che a settembre, dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia, riprenderà il lavoro di potenziamento del portale turistico Lerici Coast. “Saranno assegnati incarichi a personale specializzato – ha spiegato - che si occuperà di aspetti quali customer care, dell'offerta sportiva, del rapporto con le attività ricettive”. Paoletti, relazione dell'Ufficio turismo alla mano, ha altresì spiegato che “c'è un importate aumento delle visite al portale, soprattutto in termini di traffico da ricerca organica, e non da annunci. Nel 2019 la vecchia versione del sito faceva registrare una media di traffico mensile di 3mila visite, oggi si superano le 26mila. Ci sono picchi di 2mila visite giornaliere nonché il dato significativo di un costante aumento dei navigatori 'di ritorno', cioè coloro che abitualmente consultano il portale”. Il sindaco ha voluto quindi ricordare “il sistema di QR code avviato dall'assessore Nardone, 25 codici in tutto che descrivono, in italiano o inglese, altrettanti punti del territorio”.