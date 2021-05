Porto Venere, possibile rateizzazione per canoni concessioni demaniali marittime

Golfo dei Poeti - Possibilità di rateizzazione del canone della concessione demaniale marittima: lo rende noto il Comune di Porto Venere con un avviso pubblico pubblicato oggi, giovedì 6 maggio 2021. Rivolto a titolari/richiedenti di una concessione demaniale marittima temporanea nell'anno 2021 nella frazione di Porto Venere, l'avviso scadrà fra un mese. Le istanze di rateizzazione del canone di concessione demaniale marittima potranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it. In alternativa potranno essere consegnate a mano al protocollo comunale entro e non oltre il giorno 05/06/2021 con oggetto 'Istanza di rateizzazione canone concessione demaniale marittima per l'anno 2021'. Sul sito istituzionale del Comune, l'avviso completo e il modulo da compilare per presentare istanza.