Porto Venere, cercasi gestore per i bagni pubblici

Golfo dei Poeti - Il Comune di Porto Venere ha avviato un'indagine di mercato per individuare un operatore a cui affidare in concessione dal 18 giugno al 31 dicembre 2021 la gestione dei servizi igienici pubblici delle piazze Bastreri e Spallanzani. Gli interessati dovranno farsi avanti entro le ore 13.00 di lunedì 14 giugno, secondo le modalità illustrate sul sito e nell'albo pretorio comunali. L’affidatario dovrà applicare la tariffa massima di un euro per l’accesso di una persona al singolo bagno pubblico (l'utilizzo del bagno disabili sarà gratuito per i portatori di handicap). L'affidatario dovrà versare un canone al Comune: 500 euro la somma a base di gara. La concessione sarà aggiudicata sulla base del rialzo offerto su tale somma.