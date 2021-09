Lerici, l'amministrazione omaggia Ottica Bardi ed Enoteca Baroni

Golfo dei Poeti - Settantacinque anni di attività per Ottica Bardi, sessanta per l'Enoteca Baroni: anno di traguardi importanti il 2021 per queste storiche attività di Lerici. Traguardi che l'amministrazione comunale ha deciso di omaggiare con due targhe commemorative, che saranno donate a Enoteca Baroni e Ottica Bardi “per valorizzare il loro impegno, la professionalità e la dedizione che hanno porfuso nel tempo - si legge nella determina con cui Palazzo civico dispone l'acquisto dei due manufatti -, sia i fondatori che gli eredi, portando avanti con successo e tenendo sempre aggiornate e al passo con i tempi le proprie professioni”.