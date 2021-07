Ecco la Porto Venere Card: sconti, park gratis e wi-fi

Golfo dei Poeti - E’ pronta alla vendita la Porto Venere Card, lo strumento che il Consorzio Turistico Portovenere ha creato - con la collaborazione del Comune e lo sviluppo tecnico dell’agenzia Digiside e del consulente Gianluca Giannecchini - al fine di agevolare il turista nel suo percorso di scoperta e visita del territorio.

La card, che sarà disponibile presso il punto informativo di piazza Bastreri (Pro Loco) nonché presso le strutture ricettive aderenti, è prodotta in due tipologie: quella adulto (10 Euro), valida per una persona e quella family (25 euro) per nuclei composti da 2 adulti e 2 bambini (di età inferiore agli 11 anni).



I vantaggi per i possessori: usufruire di sconti presso esercizi commerciali e attività turistiche del territorio; una mappa turistica di Porto Venere in omaggio con tutte le informazioni utili per il soggiorno. Un giorno di parcheggio gratuito per un'automobile presso il Parking del Golfo. La navigazione Internet Wi-Fi per 168 ore negli “Hot Spot Porto Venere” posizionati sul territorio.

Un biglietto di andata e ritorno via battello per l’Isola Palmaria al costo scontato del 20% (4 euro al posto di 5 euro per gli adulti e 2 euro al posto di 2,5 euro per i bambini sino agli 11 anni). L’ingresso scontato del 50% al Castello Doria.



Tutte le informazioni a riguardo, sono reperibili anche sul portale Visit Porto Venere (www.visitportovenere.com) dove si potranno acquistare anche le Card in forma digitale. Per informazioni sul prodotto o per diventarne distributori, il Consorzio mette a disposizione un’apposita mail di contatto: info@visitportovenere.com