Due giostre sul lungomare per sei mesi all'anno

Golfo dei Poeti - Se qualcuno è interessato a portare due giostre per bambini sul lungomare di Lerici per sei mesi all'anno, beh, è proprio il caso che si faccia avanti. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso che cerca manifestazioni di interesse per l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante, questa la dicitura precisa. Le due aree demaniali scelte da Palazzo civico sono 70 metri quadrati dai giardini del paese capoluogo, tra il lungomare e Via Roma, e Largo Pertini (60 metri quadrati) a San Terenzo. Con il chiaro obbiettivo di “soddisfare le richieste dei più piccoli, creando uno spazio dedicato allo svago”. Le domande (tutta la modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune) sono da recapitare via Pec all'ente entro le 12.00 del 12 aprile prossimo, ed è possibile fare domanda per una sola delle due aree.

Per l'assegnazione si osserveranno determinati criteri di priorità delle imprese partecipanti all'avviso pubblico, e cioè: sede nello Spezzino; almeno cinque anni di esperienza nel settore; aver già svolto attività di spettacolo viaggiante nel comune di Lerici ed essere in regola col suolo pubblico. Gli aggiudicatari, come detto, potranno permanere per 180 giorni, periodo durante il quale saranno chiamati a tenere aperta l'attività quotidianamente (salvo maltempo o restrizioni anti contagio), ad assolvere gli obblighi inerenti il pagamento del suolo pubblico, “a garantire – si legge ancora - il rispetto del decoro, dell'ordine pubblico e della sicurezza e a osservare tutte le prescrizioni di legge, anche in ambito di misure di contenimento della pandemia”. Costi di allestimento, gestione e disallestimento a carico del concessionario.