Confesercenti Lerici rinnova il coordinamento

Golfo dei Poeti - Nelle giornata di ieri, lunedì 31 maggio, si è costituito il nuovo coordinamento Confesercenti Lerici. All’interno del percorso che porterà al rinnovo dell'Assemblea provinciale dell'associazione di categoria, i funzionari sindacali Fabrizio Capellini e Juri Michelucci, la direttrice provinciale Rita Mazzi e il presidente provinciale Alessandro Ravecca hanno lavorato per rinnovare il gruppo dirigente lericino: si rinnova così un coordinamento che avrà il compito di rappresentare e promuovere le attività commerciali e turistiche legate al territorio del comune di Lerici.

Gli operatori Confesercenti lericini sono un centinaio e saranno rappresentati da un coordinamento formato da Cristina Galvani (Ristorante Il Molo), Leonardo Mazzi (Albergo Stabilimento Balneare Il Colombo), Aurelio Boraschi (Hotel Venere Azzurra), Antonio Cosenza (Bar Tabacchi La Piazzetta), Diego Angeli (Ristorante Il Colombo), Sara Giorgini (Saint Tropez Abbigliamento),

Nicoletta Testasecca (Ristorante il Fagolo), Fulvia Caminoldi (F&F Abbigliamento), Attrice Nicola (Bar Corona), Di Luca Michele (Ciccillo a Mare). Sono stati eletti presidente Cristina Galvani e vice presidente Diego Angeli e Leonardo Mazzi.

La sede dell’associazione è presso la Confesercenti, in Via Gerini 140.

“Confesercenti come sempre sarà al fianco degli operatori del settore per sostenere le loro esigenze in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo. Il sistema associativo, la comunità delle imprese saranno fondamentali nei prossimi mesi per sostenere la ripresa economica e la ripartenza del Paese”, affermano Galvani, Angeli e Mazzi.