Best Tourism Village, anche Lerici in corsa

Golfo dei Poeti - La Liguria partecipa con tra candidature al bando Best Tourism Village promosso dall’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO), progetto di Multi-Level-Governance per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dei territori, finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. I tre candidati liguri sono Dolceacqua (Imperia), Sassello (Savona) e, portabandiera spezzino, Lerici. "Questa iniziativa – spiega l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino - ci permette di far conoscere la bellezza, la storia e la cultura dei nostri borghi. Come Regione Liguria abbiamo sempre supportato i Comuni in modo da poter cogliere tutte le opportunità, promuovendo così la bellezza del nostro territorio”. I territori in lizza – comuni, questo il tetto stabilito, fino a 15mila abitanti – per farcela devono essere caratterizzati dalla presenza di caratteri a forte impatto identitario, che si tratti di attività agricole e artigianali, di usi e costumi, di tratti del paesaggio.



Il marchio di Best Tourism Villages, spiegano dall'UNWTO, “riconosce una località quale straordinario esempio di destinazione per il turismo rurale, con riconosciute risorse culturali e naturali, un territorio che preserva e promuove i valori, i prodotto e lo stile di vita rurali e comunitari, e che ha un chiaro intento nel segno dell'innovazione e della sostenibilità in tutti i suoi aspetti – economici, sociali e ambientali”. Appuntamento a ottobre per sapere se e quali comuni liguri avranno conquistato il titolo di BTV, in occasione della 24ma assemblea generale dell'UNWTO che si terrà in Marocco, a Marrakesh.