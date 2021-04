Barche a noleggio, Lerici cerca interessati a cinque ormeggi in Calata Mazzini

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici ha ravvisato il bisogno di individuare una porzione di specchio acqueo per soddisfare la richiesta di posti barca “per la locazione e/o noleggio natanti e per attività che implementino lo sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio attraverso le attività legate alla nautica”, come si legge nella delibera varata dalla giunta Paoletti inizio settimana. L'ente, precisamente, per le esigenze sopra descritte, ha individuato, presso la Calata Mazzini, a margine dello scivolo di varo/alaggio e l’ormeggio riservato alle imbarcazioni da pesca, una porzione di banchina e relativo specchio acqueo di poco meno di 14 metri, “che risulta libera e che consente l'ormeggio di cinque unità adibite all’uso commerciale di locazione e/o noleggio”. Lunghezza massima 8 metri, larghezza 2,7, pur “facendo riserva in base all'ingombro di poter ammettere anche barche di ingombro maggiore”. Palazzo civico ha ravvisato la possibilità di assegnare a noleggio e locazione barche, “a titolo temporaneo e sperimentale”, questi cinque posti di ormeggio. Questo per il periodo che va dal 15 giugno al 31 ottobre 2021 e prevedendo il pagamento a favore dell'ente di un canone di 2.000 euro per ciascuna unità da diporto. Con la delibera di lunedì scorso, l'amministrazione Paoletti ha approvato l'avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse di chi intenda usufruire della possibilità. Non ancora indicati i termini entro i quali sarà possibile fare domanda.