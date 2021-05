'La traccia blu', si presenta la Asd nata nell'ambito del progetto 'Success'

Golfo dei Poeti - Il progetto europeo Success, finanziato dal Programma di cooperazione interregionale Italia Francia Marittimo 2014-20, approda a San Terenzo con il via dell'attività della Asd La traccia blu. La neonata società ha aderito con profitto a Success, che intende promuovere l'occupazione sostenendo la creazione d’impresa, attraverso una rete transfrontaliera di servizi di scouting, coaching e tutoring nelle filiere del Programma: nautica e cantieristica navale, turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili blu e verdi. L'appuntamento è per domenica 30 maggio alle 11.30 al castello di San Terenzo.



“Il risultato finale non era per niente scontato - afferma Moira Colzi, che ha seguito la fase della comunicazione e diffusione per conto dell’Azienda speciale della Camera di commercio Riviere di Liguria -. La pubblicazione del bando è partita a settembre scorso durante la seconda ondata della pandemia e avvicinare e iscrivere partecipanti non è stato affatto semplice per vari motivi di difficoltà logistiche, ma anche di grande sfiducia e demotivazione nella ripresa economica futura da parte dei possibili partecipanti. Devo riconoscere però che grazie a un lavoro capillare con gli uffici e le istituzioni preposti alla ricerca del lavoro di Imperia, Savona e La Spezia abbiamo avuto un’ottima risposta di iscritti, tale da garantire, almeno per la Liguria, l’avvio alla fase successiva della formazione”.



“La giornata di domenica vuole celebrare l'avvio delle attività sportive del kayak e in generale delle attività outdoor, con un taglio di base sempre connesso alla cultura scientifica, alla divulgazione dei beni culturali e alla promozione e sviluppo del territorio ligure, favorendo scambi turistico-culturali tra i partner degli altri territori che hanno aderito al progetto (Costa Azzurra, Corsica, Sardegna, Toscana, ndr) - afferma Cristian Bianchi, presidente de La traccia blu -. La creazione di quest’impresa nasce dall'idea della traccia che lascia il kayak quando transita sull’acqua del mare, quando si pagaia e si fa lo zigzag tra gli scogli senza rumore e senza ?emissioni, con la lentezza che consente di vedere quello che difficilmente sarebbe scopribile, puntando su un progetto di turismo sostenibile. Inoltre abbiamo pensato di offrire la possibilità di escursioni e trekking in luoghi difficilmente accessibili e che con l’aiuto dei kayak si potranno adesso visitare. Tutto questo si concretizzerà in un viaggio che il prossimo anno, partendo da San Terenzo e dalla Costa Azzurra, terminerà a Genova con una manifestazione di unione e condivisione”.