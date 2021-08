Via alla Settimana della cultura al Castello di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Dal 21 agosto riparte l’appuntamento consueto, con la “Settimana della Cultura” al Castello di San Terenzo, la manifestazione ideata da Vasco Bardi e continuata da Marco Raiti, si avvarrà come ogni anno di collaborazioni importanti tra cui Direzione Regionale Musei Liguria, Comune di Lerici, A.S.D La Traccia Blu, Castello Di San Terenzo, Coop. Earth e l’associazione Stabilis.



La manifestazione (il programma è nell'immagine sottostante) proseguirà sino al 30 agosto, e vedrà ogni sera l’alternarsi di ospiti tra: scrittori, registi, atleti, dirigenti sportivi, pittori, e artisti vari.

Una manifestazione che ogni anno ha sempre più riscontrato successo tra la compagine spezzina e che quest’anno vanterà la presenza di ospiti di interesse nazionale e internazionale.

Ci sarà spazio anche per i palati grazie ai sapori del nostro mare, di fatti ogni sera ci sarà la possibilità di godere di un apericena sulla terrazza del castello.



Per info e prenotazioni: 3792611419

Si ricorda che per accedere agli eventi vige l’obbligo del possesso del Greenpass.