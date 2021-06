Venerdì riapre l'arena estiva dell'Astoria di Lerici

Golfo dei Poeti - La riapertura del cinema Astoria Lerici dà il via anche anche alla stagione del grande schermo all'aperto: parte venerdì 11 giugno ore 21.15 , la programmazione 2021 in arena estiva con film sotto le stelle per tornare a sognare. La prima Arena ad aver fissato la data di riapertura in Italia insieme ad Anteo Milano per il 2021 è proprio l’arena Astoria Lerici. E quindi usciremo a riveder le stelle. Magia e ritualità: l’outdoor cinema, il cinema all'aperto, è da sempre un grande classico dell'estate lericina e tiene insieme il fascino della narrazione e tutta la potenza di un rito collettivo, quello della fruizione di un film, che assume valore in virtù dello spazio che lo ospita. In questo particolare momento storico l’outdoor cinema rappresenta un'esperienza che ci consente di riappropriarci dello spazio pubblico dopo il lockdown, tornando ad apprezzare una tradizione che dal popolare drive-in arriva ai giorni nostri nel solco delle norme anti-covid.



Ecco la prima parte di programmazione ai cinema all'aperto di Lerici.



Da Venerdì 11 a Lunedi 14 Giugno ESTATE '85 in contemporanea Nazionale Nell'estate 1985, in una cittadina balneare della Normandia, si ascoltano le cover di Rod Stewart di Sailing, si tengono le maniche arrotolate di camicie e magliette quasi fino alla spalla, capelli vaporosi e jeans ascellari ben stretti in vita. François Ozon racconta, con il travolgente entusiasmo, l'energia e l'emotività vibrante di un adolescente, la vacanza al mare di un ragazzo alle prese con il primo grande amore, fra la luce di Eric Rohmer, sguardi in macchina alla Truffaut e canzoni dei Cure.



Da Martedì 15 a Venerdì 17 Giugno IN THE MOOD FOR LOVE in Versione 4k Wong Kar-wai racconta l'amore, il suo sviluppo e la sua eterna illusione. Come solo lui è capace di fare. Una perla del cinema un film di rara bellezza ed eleganza una poesia che diventa film. Una delle cose che si apprezzano di più in questo capolavoro di Wong Kar-wai è proprio l'incedere elegante e sinuoso di Maggie Cheung mentre rincasa dal lavoro, quando esce per comprare la cena, quando sale e scende le scale. Questa opera è strutturata sulla dilatazione temporale, sul "fermarsi un attimo, respirare e riflettere", con le inquadrature ricercate, bellissime e la musica, dolce.



Da Venerdì 18 a Domenica 20 Giugno MALEDETTA PRIMAVERA altra attesa grande prima con Micaela Ramazzotti che interpreta Laura , un corpo a corpo gioioso e combattivo fra due donne in divenire. Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili. Buona la prova dei giovani attori.



Lunedi 21 e Martedì 22 Giugno la Grande Arte in Arena RAFFAELLO GIOVANE PRODIGIO una celebrazione che si propone di festeggiare la ricorrenza legata all’urbinate, ripercorrendo arte e vicende umane, ma ancor più lasciando parlare la potenza di una pittura capace di attraversare i secoli e offrire emozioni e riflessioni inaspettate, soprattutto nei momenti più complessi della nostra storia.



Mercoledi 23 e Giovedi 24 Giugno spazio alle famiglie in grande prima LASSIE TORNA A CASA Questa nuova versione, ambientata nell'odierna Germania, propone una Lassie alle prese con un lungo viaggio per ritrovare l'amato padroncino Questa nuova versione, ambientata nell'odierna Germania, propone una Lassie alle prese con un lungo viaggio per ritrovare l'amato padroncino.



Da Venerdì 25 a Domenica 27 Giugno THE FATHER NULLA E' COME SEMBRA con il vincitore Premio Oscar Anthony Hopkins , Un grande film è (anche o soprattutto, forse) quello in cui le vicende non si dipanano indipendentemente dall’osservazione dello spettatore. Quest'ultimo non solo non si sente mai escluso dalla storia, ma attraverso gli attori e le situazioni narrate entra in scena lui stesso con tutto il retroterra del suo mondo interno. Stai lì a guardare ed è come se recitassi la tua parte. Partecipi alle scene proiettate e le completi in qualche modo.



Il Programma prosegue fino al 5 settembre con Anteprime per la famiglia Spirit Il Ribelle, Earwing e la Strega, Peter Rabbitt 2, I Croods Una Nuova Era, Le Commedia per tutti : La Felicità degli altri, Come Un Gatto in Tangenziale Ritorno a Coccia di Morto, Me Contro Te Il Mistero della Scuola Incantata, I Thriller A Quiet Place 2, Una Donna Promettente , Eventi Musicali: Per Lucio Dalla i Grandi Blockbuster Fast & Furious 9, The Suicide Squade 2, e tante altre sorprese che anticipano la grande stagione del cinema 2021-22.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per ASTORIA LERICI di Via Gerini a partire dalle ore 20.30 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.