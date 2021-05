Una domenica con la sagra del polpo di Tellaro

Golfo dei Poeti - Quest’anno la US Tellaro, borgata marinara storica organizzatrice della sagra del Polpo pur non organizzando la sagra - per evitare problemi di sovraffollamento - ha deciso di organizzare un pranzo a tema sagra per proporre i suoi sapori tradizionali ad amici e sostenitori. Ovviamente come da sempre tutto l’incasso sarà destinato all’organizzazione degli eventi sportivi e culturali che da oltre 30 anni vengono portati avanti.

Il pranzo è per domani 30 Maggio, è aperto a tutti ma dovendo limitare i posti si farà solo su prenotazione. "Ci siamo attrezzati per seguire tutte le norme anti contagio Covid-19 richieste dalle normative in corso. Il pranzo si svolgerà unicamente negli spazi esterni della scuola di Tellaro con tavoli di quattro persone correttamente distanziati".