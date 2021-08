Un “parlamento” del Trecento che avrebbe incantato il Carducci

Golfo dei Poeti - La mattina di domenica 17 aprile 1328, terza di Pasqua, oltre centocinquanta uomini delle comunità dei due versanti del monte Caprione si levarono di buon mattino per raggiungere la località di Zanego, nel punto oggi denominato “Quattro strade”, intersezione tra i diversi percorsi tra la val di Magra e il golfo spezzino. Venne celebrata la Messa e al termine i presenti si riunirono in assemblea. Fu così che, come ha scritto in una sua nota Cesare Battistelli, appassionato cultore della storia e delle tradizioni di Tellaro, “andò in scena un evento di democrazia diretta del quale è giusto rinfrescare la memoria. Erano tempi in cui i diritti di guado, di legnatico e di molitura potevano segnare la differenza fra la sopravvivenza stentata di una comunità e un suo relativo benessere, oppure causare lo scoppio di controversie territoriali talvolta sanguinose”. Quelle controversie erano in effetti sorte tra il comune di Ameglia, comprendente anche la comunità di Montemarcello, e quello di Barbazzano, comprendente anche Portesone, località queste ultime oggi non più esistenti come tali in quanto riassorbite da Tellaro ed appartenenti, dal 1939, al comune di Lerici. Per dirimerle l’allora vicario imperiale di Lunigiana, Castruccio Castracani, aveva convocato quel “rustico parlamento”, come lo avrebbe forse definito il Carducci, inviandovi come notaio Iacopuccio dei Bonaparte di Sarzana, nientemeno che uno degli antenati dell’imperatore. “Democrazia diretta”, come ha scritto Battistelli, che, come riportato dagli atti del “registrum vetus” conservato a Sarzana, pose le premesse per un accordo: faticoso, visto che ci vollero sei anni per definire tutto, ma decisivo, in un tempo di grandi rivolgimenti politici e sociali, per porre quelle comunità al riparo da violenze, ingiustizie, turbolenze sociali. Perché ne parliamo oggi ? Perché proprio in quel punto, alle “Quattro strade”, trentacinque anni or sono, il 13 agosto 1986, l’allora parroco di Tellaro don Ardemio Costa benedisse un altare intitolato a Maria Assunta. Era il luogo dove, da secoli, gli abitanti di Zanego e gli altri del monte si riunivano in preghiera in estate, sotto un olmo centenario che, forse, esisteva già al tempo del “parlamento” del 1328. Perché in quei secoli le deliberazioni civili e politiche quasi sempre venivano poste sotto il segno della protezione celeste, ed in particolare, specie in Liguria e in Lunigiana, sotto quella della Vergine Maria. Dal 1986 ogni estate i parroci di Tellaro sono saliti a Zanego nei giorni precedenti il Ferragosto per proseguire una tradizione davvero bella di religiosità del popolo. Nel 1990 partecipò anche il vescovo emerito Siro Silvestri, nativo di Ameglia. Giovedì scorso, nella vigilia dell’anniversario, lo ha fatto di nuovo l’attuale parroco don Federico Paganini, celebrando la Messa di fronte davvero a tante persone, presente anche il vice sindaco di Lerici Marco Russo. Sono stati ricordati i benefattori che hanno consentito, a suo tempo, di realizzare l’altare e di ornarlo di mosaici: la signora Fusun Tekiz, il cantante Luciano Tajoli, l’artisti Emiliano Passalacqua, i vecchi proprietari Cesare Callegari e Luisa Pellegri. Ed anche lo storico Ennio Callegari, anch’egli molto legato a Zanego, del quale ricorre il centenario della nascita. I nostri monti e le nostre colline, davvero, trasudano storia e uniscono nelle radici quella civile e quella religiosa.