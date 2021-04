Un maggio di appuntamenti culinari al castello di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Un ciclo di appuntamenti culinari per tutto il mese di maggio 2021 al Castello di San Terenzo. L’iniziativa, nata da un’idea di MSTAFF Catering e realizzata in collaborazione con EARTH scrl, con il patrocinio della Direzione regionale Musei Liguria, "intende offrire al pubblico - si legge in una nota - una primavera di gusti e sapori, con ricette appositamente ispirate dai prodotti del territorio, per realizzare percorsi sensoriali unici tra il cibo, la sua storia e le sue origini. Il tutto arricchito dal contesto unico della splendida cornice del Castello di San Terenzo, dalle cui terrazze cui si gode una delle viste più suggestive sul golfo e i suoi colori".



A partire dal 2 maggio, appuntamento tutte le domeniche con I pranzi in terrazza. Ogni appuntamento avrà un menu a tema dedicato a una delle specialità del golfo: “L’olio di Lerici e il baccalà”; “Santa Teresa: ostriche e muscoli”; “Il Golfo e il suo pesce” Pescherecci al Castello; “Il polpo di Tellaro”; “La Serra e le sue lumache”.



Tutti i sabati di maggio, invece, sarà la volta de Le merende al castello, preparate esclusivamente con prodotti del territorio. Anche i più piccoli saranno i benvenuti: ad attenderli, assieme alla merenda, un’avventura alla scoperta dei misteri del castello e del pirata Bacicio do Tin.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa:



Le merende al castello

8 - 15 - 22 - 29 maggio 2021, ore 16:00

costo merenda adulti: € 15,00

costo merenda + attività bambini: € 12,00 (max 15 partecipanti. Il laboratorio sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti).



I pranzi in terrazza

2 - 9 - 16 - 23 - 30 maggio, ore 12:30

costo: € 30,00 a persona





INFO e CONTATTI

338 7361781; info@mstaffcatering.it

prenotazione obbligatoria