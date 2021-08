Un cena futurista al Golf Club Marigola

Golfo dei Poeti - Appuntamento domenica sera 22 agosto, nella cornice del Golf Club Marigola a Lerici per una cena futurista organizzata dall’associazione CulturaIdentità.

“L’idea trae origine – spiega Paolo Asti portavoce nazionale del Movimento, fondato e presieduto come l’omonima rivista mensile da Edoardo Sylos Labini – dalla presenza proprio di Filippo Tommaso Marinetti a Lerici, nel settembre del 1933, in occasione proprio di una serata all’insegna del Futurismo. L’evento, in collaborazione con il 1918 Golf, grazie al suo staff creativo, è l’occasione per offrire ai cultori dell’opera scritta da Marinetti proprio per la prima edizione del Premio del Golfo della Spezia, ma anche a chi vuole avvicinarsi alla nostra associazione per condividerne l’impegno culturale. Nella serata ad essere protagonista, oltre il cibo, sarà anche l’ Aeropoema del Golfo della Spezia grazie ad alcuni passi letti proprio da Edoardo Sylos Labini che in questi mesi è in tour con lo spettacolo 'Il Sistema' tratto dal libro intervista di Alessandro Sallusti all’ex magistrato e presidente del CSM Luca Palamara. Graditi ospiti della serata anche Edilio Pagano, vicepresidente della Federazione Italiana Danza Sportiva CONI e Vicepresidente dell’ International Dance Organization e Sara Di Vaira, consigliera nazionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, nonché ballerina professionista da oltre 10 anni del noto programma televisivo di Rai 1 Ballando con le Stelle".

Per informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti contattare il numero 3458944044 prezzo della serata € 30